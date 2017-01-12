Жителя Омска подозревают в крупных налоговых махинациях

За налоговые махинации против предпринимателя в Омске возбуждено уголовное дело. По версии следствия, он 2013-2014 годах заключил с фирмой фиктивные договоры о поставке мяса. Сумма счетов составила более 72 млн рублей, куда входила уплата НДС в размере 6,8 млн рублей.

Однако на самом деле товар поступал от лиц, не являющимися плательщиками НДС. Бизнесмен представил в налоговую службу декларации и документы финансовой отчетности с ложными сведениями, незаконно получив тем самым почти 7 млн рублей.

Как передает РИА «Омск-информ», в отношении подозреваемого расследуется дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.