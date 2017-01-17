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«Рай» не для всех

Драма Андрея Кончаловского продолжает тему Федора Достоевского

Фото: WDSSPR Sony

В российский прокат выходит новый фильм Андрея Кончаловского с коротким названием «Рай». За эту работу мэтр уже получил «Серебряного льва» на кинофестивале в Венеции, а также попал в шорт-лист самой престижной кинопремии мира «Оскара».

«Рай» — копродукция России и Германии. А звучит фильм на трех языках — тех, на которых говорят главные герои: русская эмигрантка, княжна Ольга; офицер вермахта Хельмут и французский коллаборационист Жюль. Всех троих связала Вторая мировая война, и каждый выполнил свое жизненное предназначение, исходя из собственных понятий о добре и зле.

Фото: WDSSPR Sony

Кончаловский снял не просто очередной фильм об ужасах фашизма — он выстроил собственную теорию о природе зла, в сущности, продолжив тему, начатую Достоевским. Но если писатель только предсказывал появление философии «сверхчеловека» — личности, действующей вне морали, то Кончаловский, как и весь мир, имеет перед глазами результат воплощения этой философии в жизнь: газовые камеры и крематории концлагерей.

Каждый, кто слышал о холокосте, читал книгу Олеся Адамовича «Я из огненной деревни», видел страшные снимки из лагерей смерти, спрашивал себя: кем были те, кто всё это сделал? Что должно случиться с человеком, чтобы он действовал с запредельной жестокостью в отношении других людей? В «Рае» на этот вопрос отвечает Хельмут — потомок древнего аристократического рода, добровольно вступивший в НСДАП и ставший эсэсовцем.

Его роль с редкой самоотдачей сыграл дрезденский актер Кристиан Клаусс — настоящее открытие Кончаловского. До «Рая» Клаусс в большом кино не участвовал, и можно сказать, что российский режиссер подарил ему мировую славу.

Хельмут — утонченно-красивый молодой человек, поклонник русской классики, образец хороших манер, трепетный влюбленный и заботливый сын. И одновременно — носитель фашистской идеологии. Абсолютное зло под обаятельной маской.

Фото: WDSSPR Sony

Главную женскую роль играет муза и жена мэтра Юлия Высоцкая. Сначала ее Ольга — легкомысленная красавица, затем обритая наголо заключенная концлагеря. У этих двух женщин не только разные прически, но и разный взгляд: в первом случае — скользящий по поверхности, во втором — устремленный куда-то внутрь себя. Высоцкая убедительна в обоих вариантах. Всё, что у нее есть, — жалость к слабым. К Сопротивлению она причастна лишь тем, что пыталась укрывать еврейских детей. Неудачно.

Кончаловский отошел от стандартов современного игрового кинематографа — и в сценарии, и в режиссуре. Художественное действие в фильме чередуется со сценами исповеди героев перед камерой, как на интервью. Они по очереди рассказывают о себе и мотивах своих поступков. Это их последнее слово перед тем, как погаснет экран.

Если Ольга сомневается в правильности своих действий, а Жюль о многом сожалеет, то Хельмут — единственный, кто уверен в том, что сделал всё правильно. Только Хельмутом движет священная одержимость веры в высшую правду, воплощенную в фигуре фюрера. Постепенно из-под маски добра проступает безликое зло. Хельмут — это ад, Ольга — рай, а Жюль — из тех, о ком в Библии сказано: «тепл, не горяч и не холоден».

Фото: WDSSPR Sony

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В «Рае» Кончаловский продолжает эксперименты с синтезом игрового и документального кино — начало им, как известно, положили «Белые ночи почтальона Тряпицына». В фильме много настоящих фотографий периода Второй мировой, костюмы и интерьеры воспроизведены со скрупулезной точностью, диалоги и характеры прописаны на основе исторических свидетельств и документов. Черно-белая гамма картины усугубляет драматизм происходящего и создает ощущение документальности.

В фильме чувствуется редкая внутренняя свобода  — режиссер говорит о том, что его волнует, в органично родившейся, а не навязанной мейнстримом форме. По сути, Кончаловский становится четвертым героем фильма, и его исповедь столь же пронзительна, как у его героев.

Известия // вторник, 17 января 2017 года

«Рай» не для всех

«Рай» не для всехДрама Андрея Кончаловского продолжает тему Федора Достоевского

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