В Роспотребнадзоре заявили о возможной второй волне гриппа в Орле

При необходимости в регионе введут ограничительные мероприятия
Снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ наблюдается сегодня в Орловской области по сравнению с показателями конца 2016 года. Однако не исключено, что рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в этом месяце возрастет, рассказал врио руководителя регионального Роспотребнадзора Александр Румянцев.
По его словам, при возможном возникновении второй волны гриппа специалисты ведомства продолжат мониторинг посещаемости детских садов и школ, обращений к врачам. При необходимости в регионе введут ограничительные мероприятия.
«На контроле ведомства остается обеспеченность лекарственными средствами аптечной сети. Сегодня данный вопрос, как и готовность медицинских учреждений к прогнозируемому росту заболеваемости, не вызывает опасений», — подчеркнул Румянцев.
Представитель ведомства добавил, что в регионе не зарегистрировано случаев заболеваемости гриппом после вакцинации. Такая динамика обусловлена высоким охватом вакцинации граждан, достигшим 48% и продолжительными новогодними каникулами, отмечает InfoOrel.ru.
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