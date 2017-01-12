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Шойгу: РФ не будет участвовать в гонке вооружений

Однако страна поддержит достигнутый уровень военной безопасности, подчеркнул министр обороны

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия не станет втягиваться в новую гонку вооружений, однако продолжит поддерживать достигнутый уровень военной безопасности.

«При этом хочу подчеркнуть, что мы не намерены втягиваться в новую гонку вооружений», — подчеркнул Шойгу во время лекции для руководящего состава военного ведомства и представителей общественности на тему «Актуальные вопросы военного строительства. Современность и перспективы», передает «РИА Новости».

Министр также добавил, что «важнейшим условием обеспечения боеспособности Вооруженных Сил является готовность личного состава выполнять поставленные задачи в сложной обстановке».

Шойгу подчеркнул, что это во многом зависит от заботы о военнослужащих со стороны правительства.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Шойгу: РФ не будет участвовать в гонке вооружений

Однако страна поддержит достигнутый уровень военной безопасности, подчеркнул министр обороны

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