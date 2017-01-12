Власти Краснодара покупают трамвай за 82 млн рублей

На официальном портале госзакупок размещена информация о проведении тендера на покупку трехсекционного трамвайного вагона МУП «Краснодарское троллейбусно-трамвайное управление».



Сумма закупки — 82 млн рублей.

Как предполагает ИА KrasnodarMedia, речь скорее всего идет о машине марки «Метелица». Она разработана швейцарской Stadler Rail и выпускается белорусским заводом Stadler Minsk.

Агентству пока не удалось получить комментарий о целесообразности такой покупки.

В данный момент по Краснодару курсируют два трехсекционных трамвая — «Витязь» и «Метелица». «Витязь» был куплен городом весной прошлого года. «Метелица» с июля ездит по городу в тестовом режиме.