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Власти Краснодара покупают трамвай за 82 млн рублей

Целесообразность покупки в мэрии пока не объясняют

На официальном портале госзакупок размещена информация о проведении тендера на покупку трехсекционного трамвайного вагона МУП «Краснодарское троллейбусно-трамвайное управление».

Сумма закупки — 82 млн рублей.

Как предполагает ИА KrasnodarMedia, речь скорее всего идет о машине марки «Метелица». Она разработана швейцарской Stadler Rail и выпускается белорусским заводом Stadler Minsk.

Агентству пока не удалось получить комментарий о целесообразности такой покупки.

В данный момент по Краснодару курсируют два трехсекционных трамвая — «Витязь» и «Метелица». «Витязь» был куплен городом весной прошлого года. «Метелица» с июля ездит по городу в тестовом режиме.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Власти Краснодара покупают трамвай за 82 млн рублей

Целесообразность покупки в мэрии пока не объясняют

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