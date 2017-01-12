В Сыктывкаре откроется бесплатная школа по борьбе со стрессом

Жителей столицы республики Коми научат, как справляться со стрессом. По информации ИА «Комиинформ», для этих целей в городе открывается специальная школа «Стоп-стресс», занятия будут проходить бесплатно для всех желающих. Лекции по психологии начнутся с 16 января на базе Республиканского врачебно-физкультурного диспансера.

Как сообщает пресс-служба минздрава Коми, школа создана для информирования горожан о способах профилактики стрессовых состояний. Ученики узнают, как стресс действует на организм человека, а также овладеют способами управления стрессом. Врач-психолог даст всем желающим рекомендации, как преодолеть негативные последствий этого состояния.