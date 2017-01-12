Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Сыктывкаре откроется бесплатная школа по борьбе со стрессом

Консультацию психолога сможет получить каждый желающий

Жителей столицы республики Коми научат, как справляться со стрессом. По информации ИА «Комиинформ», для этих целей в городе открывается специальная школа «Стоп-стресс», занятия будут проходить бесплатно для всех желающих. Лекции по психологии начнутся с 16 января на базе Республиканского врачебно-физкультурного диспансера.

Как сообщает пресс-служба минздрава Коми, школа создана для информирования горожан о способах профилактики стрессовых состояний. Ученики узнают, как стресс действует на организм человека, а также овладеют способами управления стрессом. Врач-психолог даст всем желающим рекомендации, как преодолеть негативные последствий этого состояния.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

В Сыктывкаре откроется бесплатная школа по борьбе со стрессом

Консультацию психолога сможет получить каждый желающий

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке