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Медведев поручил подготовить изменения акцизной ставки на алкоголь

Это необходимо для снижения спроса на суррогаты

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минфину до 16 марта подготовить изменения акцизной ставки на алкоголь и спиртосодержащую продукцию, чтобы спрос на алкогольные суррогаты снизился. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Минфину России (А.Г. Силуанову) подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя», — говорится в сообщении.

О результатах ведомство доложит в кабмин, представив главе государства проекты соответствующих докладов и нормативных правовых актов.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Медведев поручил подготовить изменения акцизной ставки на алкоголь

Это необходимо для снижения спроса на суррогаты

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