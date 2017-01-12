Медведев поручил подготовить изменения акцизной ставки на алкоголь

Глава кабмина РФ Дмитрий Медведев дал поручение Минфину до 16 марта подготовить изменения акцизной ставки на алкоголь и спиртосодержащую продукцию, чтобы спрос на алкогольные суррогаты снизился. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Минфину России (А.Г. Силуанову) подготовить и представить предложения о внесении изменений в законодательство Российской Федерации о налогах и сборах, предусматривающих изменение действующих ставок акцизов на алкогольную и спиртосодержащую продукцию в целях снижения спроса на суррогаты алкоголя», — говорится в сообщении.

О результатах ведомство доложит в кабмин, представив главе государства проекты соответствующих докладов и нормативных правовых актов.