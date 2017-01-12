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Шувалов заявил об оптимистичных ожиданиях по развитию экономики РФ

Ранее о росте экономики заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев

Ожидания от развития российской экономики «сдержанные, но оптимистичные», заявил вице-премьер России Игорь Шувалов.

«Значительно лучше, чем год назад. Наши ожидания позитивны, об этом говорит и премьер-министр, и вчера обсуждали это на совещании у президента... Наши ожидания (по планам на 2017 год - ред.) сдержанные, но оптимистичные», — ответил он на вопрос журналистов о том, как себя чувствует экономика.

В декабре 2016 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в 2017 году экономика перейдет к росту. Также, по его словам, спад ВВП РФ в 2016 году может составить 0,5%.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Шувалов заявил об оптимистичных ожиданиях по развитию экономики РФ

Ранее о росте экономики заявлял премьер-министр Дмитрий Медведев

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