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Шесть человек пострадали в ДТП в Ульяновске

Авария произошла минувшей ночью в Железнодорожном районе

Шесть человек пострадали в ДТП в результате лобового столкновения двух легковушек на улице Кирова в Железнодорожном районе Ульяновска. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

По данным 1ul.ru, водитель автомобиля ВАЗ 2114 не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем Lada Granta.

В результате аварии пострадали водитель и три пассажира машины ВАЗ 2114, а также водитель и пассажир автомобиля Lada Granta. Всех пострадавших госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии, уточняются личности пострадавших.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Шесть человек пострадали в ДТП в Ульяновске

Авария произошла минувшей ночью в Железнодорожном районе

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