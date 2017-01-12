В Оренбурге студент осужден за посты о христианстве в соцсети

Учащийся одного из вузов Оренбурга предстал перед судом после записей в социальной сети на религиозную тему. По версии следствия, студент опубликовал на своей странице негативные высказывания и брань в адрес христианства и символов этой религии. Кроме того, в комментариях к записи прослеживалось намерение обидеть верующих.



Как передает РИА «Оренбуржье», в отношении второкурсника было возбуждено уголовное дело об оскорблении религиозных чувств. Молодой человек признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Затем студент покаялся перед настоятелем православного храма и написал пост с извинениями перед верующими.

Мировой судья учел эти обстоятельства и назначил оренбуржцу наказание в виде 5 тыс. рублей штрафа.