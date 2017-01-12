Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

В Оренбурге студент осужден за посты о христианстве в соцсети

После возбуждения уголовного дела об оскорблении религиозных чувств молодой человек покаялся перед священником

Учащийся одного из вузов Оренбурга предстал перед судом после записей в социальной сети на религиозную тему. По версии следствия, студент опубликовал на своей странице негативные высказывания и брань в адрес христианства и символов этой религии. Кроме того, в комментариях к записи прослеживалось намерение обидеть верующих.

Как передает РИА «Оренбуржье», в отношении второкурсника было возбуждено уголовное дело об оскорблении религиозных чувств. Молодой человек признал свою вину и ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке. Затем студент покаялся перед настоятелем православного храма и написал пост с извинениями перед верующими.

Мировой судья учел эти обстоятельства и назначил оренбуржцу наказание в виде 5 тыс. рублей штрафа.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

В Оренбурге студент осужден за посты о христианстве в соцсети

После возбуждения уголовного дела об оскорблении религиозных чувств молодой человек покаялся перед священником

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке