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На Колыме массово гибнут олени

Причиной этого стала аномально теплая зима

В Нижнеколымском районе Якутии зафиксирована массовая гибель оленей.

Сейчас погибшими считаются около 400 особей. Еще более 759 животных крайне истощены. Об этом сообщает ИА SakhalinNews со ссылкой на главу района Ивана Суздалова.

По его словам, из-за толстого слоя снега и наледи олени не могут добраться до подножного корма. Они быстро заболевают и истощаются.

Нижнеколымский район называют одним из самых крупных по поголовью оленей. Там насчитывается более 20 тыс. особей.

Как писали «Известия», подобная ситуация фиксировалась в регионе в конце октября. Тогда тоже из-за аномальных погодных условий массово погибали копытные.

Снежная пурга мела больше недели, из-за чего животные не могли добыть себе корм.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

На Колыме массово гибнут олени

Причиной этого стала аномально теплая зима

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