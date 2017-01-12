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Четыре Су-25 вошли в авиагруппу РФ в Сирии в рамках плановой ротации

Об этом сообщили в Министерстве обороны России

В состав авиагруппы РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии вошли перелетевшие из России четыре штурмовика Су-25 в рамках плановой ротации.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. Так в ведомстве прокомментировали публикации американских СМИ о якобы усилении группировки РФ в Сирии.

«В рамках плановой ротации авиатехники в состав российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим на днях действительно вошли перелетевшие из России четыре штурмовика Су-25, оборудованные современными навигационными системами и прицельным комплексом», — сказал представитель министерства, передает «РИА Новости».

Конашенков также добавил, что вывод части летательных аппаратов РФ, а также летного и инженерно-технического состава с территории Сирии запланирован на ближайшее время.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Четыре Су-25 вошли в авиагруппу РФ в Сирии в рамках плановой ротации

Об этом сообщили в Министерстве обороны России

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