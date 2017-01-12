Зять президента Грузии прооперирован в Тбилиси после ранения

В Тбилиси прооперировали зятя президента Грузии Миндию Гогочури, который получил огнестрельное ранение накануне вечером в результате стрельбы на одной из городских улиц. Его друг, с которым он находился, также был ранен. Пострадавшие были госпитализированы в Центр неотложной медицинской помощи республиканской больницы, сообщает ТАСС. Медики пока не комментируют состояние пострадавших

Прибывшие сотрудники правоохранительных органов оцепили место происшествия. Как сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на местные СМИ, оперативные действия вели бригады патрульной полиции и эксперты криминалисты. Личность стрелка устанавливается.

В МВД Грузии сообщили о возбуждении уголовного дела по статьям «Умышленное нанесение вреда здоровью» и «Незаконное ношение огнестрельного оружия».

Как сообщает «Ридус», президент Грузии Георгий Маргвелашвили летом 2016 года заявлял о давлении на членов его семьи. В июле 2016 года зять президента Миндия Гогочури давал показания в прокуратуре. Также следователи допросили по этому делу его друга Михаила Татарашвили.