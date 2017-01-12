В новом жилом доме в Малой Вишере обнаружен формальдегид

В квартире нового жилого дома на улице Заводской Домострой в Малой Вишере обнаружено превышенное содержание формальдегида. В прокуратуру обратилась хозяйка, дочь которой из-за странного запаха в туалете потеряла сознание, сообщает «Новгород.ру».

Роспотребнадзор проанализировал состав воздуха и установил, что норма опасного для здоровья вещества превышена во всех помещениях. Также выяснилось, что вытяжка в квартире работает на приток воздуха, а высота всех шахт вытяжной вентиляции дома ниже установленной на 20 см.

Здание было построено в 2015 году компанией ООО «НВ-Строй» по программе переселения граждан из аварийного жилья. Жалобы от жильцов на плесень в комнатах, протекающие окна и неисправную вентиляцию поступают с февраля 2016 года. Однако администрация Маловишерского района никаких претензий застройщику не предъявила. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений.