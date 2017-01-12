В уральском поселке дороги от снега будут чистить коровы

Необычный способ чистки дорог от снега придумали жители поселка Косья Свердловской области.



По улицам прогонят стадо коров, чтобы животные протоптали тропинку.

Как сообщает ресурс ТагилСити.ру, дело в том, что коммунальные службы отказываются участвовать в уборке снега.



Сами жители утверждают, что этим должно заниматься ДРСУ Екатеринбурга, однако в организации эти сведения не подтверждают.

МЧС и представители местной администрации от комментариев отказались.