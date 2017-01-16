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Александр Емельяненко намерен выйти на ринг в марте 2017 года

Российский тяжеловес готовится возобновить профессиональную карьеру

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Знаменитый российский тяжеловес Александр Емельяненко близок к подписанию своего контракта и проведению дебютного боя после выхода на свободу. Об этом «Известиям» рассказал сам экс-чемпион мира и Европы по боевому самбо и один из самых популярных бойцов ММА в России.

— Последние месяцы я активно тренируюсь, — рассказал «Известиям» Емельяненко. — Почти каждый день провожу по два занятия под руководством специалистов. Думаю, что набрал неплохую форму. Еще месяц, и я смогу выйти на ринг. Стараюсь вернуть себе былые кондиции. Безусловно, я пытался поддерживать оптимальную форму, находясь в тюрьме, но вы же понимаете — там нет условий для проведения полноценных тренировок. Сейчас ощущаю себя уже намного лучше, но впереди еще много работы. Я надеюсь, что в ближайший месяц выйду на пик своих возможностей.

Александр Емельяненко признался, что уже сейчас имеет несколько интересных вариантов возобновления профессиональной карьеры в российских промоушенах.

— Мне сделали несколько хороших предложений по поводу организации дебютного поединка, — продолжил Емельяненко-младший. — Но на сегодня я еще не подписал ни одного из них. Мой менеджер рассматривает все имеющиеся варианты. Предполагаю, что при удачном стечении обстоятельств я проведу ближайший бой уже в феврале или марте. С нетерпением жду возвращения на ринг.

Знаменитый боец ММА Али Багаутдинов уверен, что у Александра Емельяненко есть все шансы для того, чтобы вновь вернуться на ведущие роли в мире тяжеловесов.

— Александр — один из самых известных бойцов ММА в России, — поделился своим мнением с «Известиями» Али Багаутдинов. — На его счету множество достижений. Это выдающийся спортсмен, многократный чемпион мира по боевому самбо. Уверен, при должном старании и правильном настрое у Саши получится реанимировать карьеру. Все помнят его великие победы. Будем надеяться, что список знаменитых бойцов, поверженных Емельяненко-младшим, в ближайшее время значительно увеличится.

Согласен со своим другом и коллегой по бойцовскому рингу и другой представитель российского ММА Виталий Минаков.

— Мы выступаем с Александром в одной весовой категории, — рассказал «Известиям» Минаков. — Многие говорят, что Емельяненко уже немолод, но я категорически с этим не согласен. 35 лет — отличный возраст для тяжеловесов. Я видел выступления Саши и могу сказать, что он — замечательный спортсмен. Если у него не будет проблем с дисциплиной и моральным настроем, то впереди у него будут только победы!

Александр Емельяненко — родной брат легендарного бойца ММА Федора Емельяненко. На его счету 31 бой в ММА, в 24 из которых он одержал победу. 35-летний боец — ярко выраженный нокаутер: в 17 поединках его соперники не могли продолжить встречу. Александр является многократным чемпионом мира и Европы по боевому самбо. На его счету победы над такими знаменитыми бойцами, как Сергей Харитонов и Боб Сапп. Трижды Емельяненко-младший выходил в финал престижного японского промоушена Pride, однако каждый раз терпел поражения — сначала проиграл хорвату Мирко Филипповичу, затем американцу Джошу Барнетту и бразильцу Фабрисио Вердуму.

19 мая 2015 года Александр был осужден за изнасилование на четыре с половиной года. В ноябре 2016 года Борисоглебский городской суд принял решение об удовлетворении ходатайства Емельяненко об условно-досрочном освобождении, и спортсмен вышел на свободу.

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Известия // понедельник, 16 января 2017 года

Александр Емельяненко намерен выйти на ринг в марте 2017 года

Александр Емельяненко намерен выйти на ринг в марте 2017 годаРоссийский тяжеловес готовится возобновить профессиональную карьеру

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