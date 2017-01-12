В Петербурге промышленный альпинист сорвался с девятого этажа и выжил

В Санкт-Петербурге промышленный альпинист сорвался с девятого этажа и выжил. Несчастный случай произошел в доме № 9/3 по проспекту Маршала Блюхера, когда 25-летний рабочий исправлял некачественное остекление в одной из квартир. Момент падения увидел припарковавшийся возле дома водитель.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 3. Врачи диагностировали у пациента тяжелую сочетанную травму головы, груди и таза, пострадавшего поместили в реанимацию, информирует ИА «Невские новости».

По предварительным данным, альпинист вместе с напарником по указанному адресу устраняли причины сквозняка в окнах квартиры на 9-м этаже. В определенный момент узел веревки, которую привязали к решетке на крыше жилого здания, развязался, что и послужило причиной падения рабочего.

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