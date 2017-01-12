Кремль не согласился со словами Тиллерсона по Крыму

Москва не согласна со словами кандидата на пост государственного секретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия не имела прав на присоединение Крыма. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге в четверг.

«Это его позиция, мы принимаем к сведению. Разумеется, российская сторона продолжит терпеливо разъяснять суть этого вопроса», — сказал он журналистам.

Представитель Кремля отметил, что Москва готова разъяснять Тиллерсону вопросы, по мере их появления у него.

Накануне Тиллерсон заявил, что признает права России на полуостров. По его мнению, «силовой ответ США сдержал бы действия РФ в Крыму». Он также отметил, что США должны были предоставить Украине военную помощь. Кроме того, по его словам, США могли бы признать Крым частью России только при наличии «более широкого» соглашения, которое бы «уважало интересы Украины».

Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума, на котором более 90% жителей полуострова проголосовали за присоединение к стране. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура присоединения прошла в полном соответствии с нормами международного права. После присоединения региона к России ряд западных стран, в том числе США, ввели ограничительные меры против некоторых граждан РФ, а также против секторов российской экономики.