В Удмуртии массово отметят Вожодыр

В Удмуртии готовятся отметить обрядовый праздник Вожодыр. Он приходится на святочную неделю.

Основные мероприятия состоятся в эту субботу, 14 января. Они пройдут Доме дружбы народов, в Ижевске.

Вожодыр начинается с празднования Ымусьтон, что означает «Рождество», а заканчивается в Крещение, 19 января, обрядами проводов злых духов под лед.

Именно изгнанию злого духа Вожо будет посвящено самое массовое представление в рамках этого праздника. Оно пройдет на местном пруду, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на городскую администрацию.

В рамках праздничной программы так же состоятся интерактивные игры, которые проведут фольклорные коллективы.