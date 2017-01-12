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В Удмуртии массово отметят Вожодыр

В этот праздник совершаются обряды по изгнанию злых духов

В Удмуртии готовятся отметить обрядовый праздник Вожодыр. Он приходится на святочную неделю.

Основные мероприятия состоятся в эту субботу, 14 января. Они пройдут Доме дружбы народов, в Ижевске.

Вожодыр начинается с празднования Ымусьтон, что означает «Рождество», а заканчивается в Крещение, 19 января, обрядами проводов злых духов под лед.

Именно изгнанию злого духа Вожо будет посвящено самое массовое представление в рамках этого праздника. Оно пройдет на местном пруду, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на городскую администрацию.

В рамках праздничной программы так же состоятся интерактивные игры, которые проведут фольклорные коллективы.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

В Удмуртии массово отметят Вожодыр

В этот праздник совершаются обряды по изгнанию злых духов

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