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Медведев: риск долгосрочной стагнации — глобальная проблема

Глава кабмина подчеркнул, что действия властей РФ в экономике тесно связаны с мировой экономической повесткой

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что риск долгосрочной стагнации — это общая проблема для всей мировой экономики. Об этом глава кабмина сообщил в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.

Медведев подчеркнул, что действия российского правительства в экономике тесно связаны с мировой экономической повесткой.

«Очевидно, что есть одна общая проблема... - это риск долгосрочной стагнации. Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, требуются серьезные структурные реформы», — пояснил премьер-министр.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Медведев: риск долгосрочной стагнации — глобальная проблема

Глава кабмина подчеркнул, что действия властей РФ в экономике тесно связаны с мировой экономической повесткой

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