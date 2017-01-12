Медведев: риск долгосрочной стагнации — глобальная проблема

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что риск долгосрочной стагнации — это общая проблема для всей мировой экономики. Об этом глава кабмина сообщил в ходе своего выступления на Гайдаровском форуме.

Медведев подчеркнул, что действия российского правительства в экономике тесно связаны с мировой экономической повесткой.

«Очевидно, что есть одна общая проблема... - это риск долгосрочной стагнации. Уже понятно, что восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, требуются серьезные структурные реформы», — пояснил премьер-министр.