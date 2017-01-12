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Депутаты Госдумы покинут гостиницы до 16 января

Два парламентария шестого созыва до сих пор незаконно занимают служебное жилье

Депутаты Госдумы, до сих пор проживающие в гостинице, должны до понедельника переехать в служебные квартиры. Между тем двое парламентариев прошлого созыва, не переизбранные в новую Думу, до сих пор не освободили служебное жилье — это Владимир Таскаев (ЛДПР) и Михаил Заполев (КПРФ).

— Процесс идет, к понедельнику все заселятся. Каждый день заселяются. Мы распределяем квартиры только тем депутатам, у которых полный пакет документов, а у некоторых отсутствовали справки. Были единичные случаи, когда квартира была не закреплена, но вот сегодня как раз закрепили. То есть в гостинице номера за ними фактически до понедельника, а квартиры все подготовлены, — рассказал журналистам зампредседателя комитета по регламенту и организации работы Госдумы Михаил Романов.

По его словам, служебное жилье до сих пор не освободили два депутата нижней палаты шестого созыва, не переизбранные в седьмой. Это Владимир Таскаев (ЛДПР) и Михаил Заполев (КПРФ). Заполев находится у себя в регионе по семейным обстоятельствам и обещает освободить квартиру до 20 января. А ситуация по Таскаеву до сих пор не ясна.

— Если никаких мер не будет принято, то обратимся в суд. Процесс юридический идет, в суд в любом случае может подать управделами президента как собственник. Такая позиция уже проработана, — сказал Романов.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Депутаты Госдумы покинут гостиницы до 16 января

Два парламентария шестого созыва до сих пор незаконно занимают служебное жилье

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