Из-за аварии на подстанции Торжка жители Твери остались без воды

Серьезная авария на распределительной подстанции в Торжке вызвала не только отключения электричества в самом городе, но и привела к перебоям в водоснабжении Твери. В результате ЧП произошел сильный скачок напряжения в электросети, из-за чего остановились насосы на Тверецком водозаборе. Вечером 11 января горожане остались без воды, сообщает ИА «Твериград».

Специалистами тверского «Водоканала» попытались запустить оборудование в ручном режиме, но давление в сети уже упало. Наибольший дефицит в таких случаях испытывают самые удаленные от Тверецкого водозабора районы, в частности микрорайон «Южный». К 22:30 давление пришло в норму и водоснабжение города осуществлялось в полном объеме.