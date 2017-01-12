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Из-за аварии на подстанции Торжка жители Твери остались без воды

Произошел сильный скачок напряжения

Серьезная авария на распределительной подстанции в Торжке вызвала не только отключения электричества в самом городе, но и привела к перебоям в водоснабжении Твери. В результате ЧП произошел сильный скачок напряжения в электросети, из-за чего остановились насосы на Тверецком водозаборе. Вечером 11 января горожане остались без воды, сообщает ИА «Твериград».

Специалистами тверского «Водоканала» попытались запустить оборудование в ручном режиме, но давление в сети уже упало. Наибольший дефицит в таких случаях испытывают самые удаленные от Тверецкого водозабора районы, в частности микрорайон «Южный». К 22:30 давление пришло в норму и водоснабжение города осуществлялось в полном объеме.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Из-за аварии на подстанции Торжка жители Твери остались без воды

Произошел сильный скачок напряжения

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