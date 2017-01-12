Липецкие хозяйства решили подкармливать диких животных

В Липецкой области производители сельхозпродукции решили подкармливать диких животных в зимнее время.

В заказники с начала года уже завезли около 400 т корнеплодов. В основном это морковь и свекла, сообщает ресурс GOROD48 со ссылкой на областную администрацию.

В помощи животным принимают особенно активное участие хлевенское хозяйство «Москва-на-Дону» и елецкое сельхозпредприятие «Колос» а также несколько свеклоперерабатывающих хозяйств.

Кроме того, егерям передали необходимые животным для этого времени года минеральные корма. Это брикеты из соли, монофосфата кальция и глины.

Как сообщает агентство, специалисты подсчитали, что в этом регионе сейчас насчитывается 1 тыс. косуль, около 300 оленей и 200 лосей.