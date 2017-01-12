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Более 700 бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Тамбове

На товар наложен арест, материалы по нарушениям направлены в суд

Специалисты Роспотребнадзора в ходе проверки изъяли крупную партию контрафактного алкоголя, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по региону.

В ходе проверки массовых проверок подлинности спиртосодержащих жидкостей, которые находятся в продаже в Тамбовской области, специалисты изъяли 707 бутылок спиртовых лосьонов, в числе которых оказались концентрат для ванн «Боярышник», хлебный и медовый тоники, отмечает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

По всем выявленным фактам были возбуждены административные дела в соответствии с КоАП РФ. На товар наложен арест, материалы по нарушениям направлены в суд.

Напомним, по последним данным регионального Минздрава, число жертв «Боярышника» в Иркутске достигло 78 человек.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Более 700 бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Тамбове

На товар наложен арест, материалы по нарушениям направлены в суд

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