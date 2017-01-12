Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Путин и Эрдоган подтвердили, что в целом перемирие в Сирии соблюдается

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Республике

Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы лидеры отметили результаты усилий двух стран по подготовке межсирийских переговоров в Астане и соблюдение договоренности о прекращении боевых действий в Сирийской Арабской Республике.

Оба лидера отметили, что режим тишины в Сирии в целом соблюдаются.

Также Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, которые включает дальнейшее восстановления полномасштабных торгово-экономических связей и проведения в ближайшей перспективе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией под председательством глав государств.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.

29 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что сирийское правительство и представители оппозиции подписали документы по прекращению боевых действий.

31 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку этой договоренности, которая была предложена РФ и Турцией.

Читайте также:

Турецкий блицкриг в Сирии не удался

    Известия // четверг, 12 января 2017 года

    Путин и Эрдоган подтвердили, что в целом перемирие в Сирии соблюдается

    Путин и Эрдоган подтвердили, что в целом перемирие в Сирии соблюдаетсяВ ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Республике

    скопируйте этот текст к себе в блог:
    ﻿

    Мнение

    Виктор Литовкин

    обозреватель

    Все мнения

    Мнение

    Денис Мантуров

    министр

    Все мнения

    Мнение

    Павел Данилин

    политолог

    Все мнения

    Мнение

    Игорь Юшков

    эксперт

    Все мнения

    Мнение

    Евгений Минченко

    политолог

    Все мнения

    Мнение

    Яна Лантратова

    общественный деятель

    Все мнения

    Мнение

    Владимир Брутер

    политолог

    Все мнения
    реклама
    Закрыть

    Цитировать в комментарии
    Сообщить об ошибке