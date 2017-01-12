Путин и Эрдоган подтвердили, что в целом перемирие в Сирии соблюдается

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирийской Республике
Фото: пресс-служба президента РФ/kremlin.ru
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе беседы лидеры отметили результаты усилий двух стран по подготовке межсирийских переговоров в Астане и соблюдение договоренности о прекращении боевых действий в Сирийской Арабской Республике.
Оба лидера отметили, что режим тишины в Сирии в целом соблюдаются.
Также Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, которые включает дальнейшее восстановления полномасштабных торгово-экономических связей и проведения в ближайшей перспективе заседания Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией под председательством глав государств.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
29 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что сирийское правительство и представители оппозиции подписали документы по прекращению боевых действий.
31 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию в поддержку этой договоренности, которая была предложена РФ и Турцией.
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