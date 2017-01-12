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В Казани ищут преступников, укравших почти 5 млн рублей из банкоматов

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 января

Неизвестные в Казани обокрали два банкомата банка «Ак Барс» на сумму около 5 млн рублей. В настоящий момент полиция ведет поиск преступников.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 января. В одном случае ущерб составил 3,9 млн рублей, а в другом — 960 тыс. рублей. Общая сумма составила 4,86 млн рублей.

В настоящий момент полицейские изучают видеозаписи с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Кража», сообщает ProKazan.ru.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

В Казани ищут преступников, укравших почти 5 млн рублей из банкоматов

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 января

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