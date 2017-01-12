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Реальный эффективный курс рубля вырос в декабре на 6,1%

За год реальный курс рубля к доллару вырос на 15,8%, к евро — на 20,9%

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров России вырос в декабре, по предварительной оценке, на 6,1%, говорится в сообщении ЦБ РФ.

За 2016 год этот показатель увеличился на 20,7%. При этом к доллару рост составил 15,8%, к евро — 20,9%.

В декабре реальный курс рубля к доллару снизился на 3,5% по сравнению с ноябрем, к евро — на 6,2%.

Ранее сообщалось, что реальный эффективный курс рубля за 11 месяцев 2016 года вырос на 13,4%, к доллару — на 11%, а к евро — на 13%.

По итогам 2015 года реальный эффективный курс рубля вырос к иностранным валютам на 0,9% после падения на 27,2% в 2014 году.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Реальный эффективный курс рубля вырос в декабре на 6,1%

За год реальный курс рубля к доллару вырос на 15,8%, к евро — на 20,9%

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