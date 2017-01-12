Новорожденную девочку оставили в курском беби-боксе

Новорожденную девочку обнаружили в одном из курских беби-боксов.



На ее руке была бирка с указанием даты рождения — 5 января. Младенец, по предварительным данным, здоров. Вес малышки 3 кг, рост 51 см.

То, что девочка появилась на свет в роддоме, подтверждают следы от прививок, которые делаются сразу после рождения.

Ребенок был завернут в конверт для выписки, сообщает ресурс KurskCity.ru со ссылкой на правоохранительные органы.

Это уже второй случай в Курской области, когда новорожденных оставляют в беби-боксах. В ноябре 2015 года там был найден ребенок. Таким образом, за пять лет его существования было спасено уже две жизни, отмечает агентство.

Как писали «Известия», законопроект о запрете специальных «инкубаторов», в которых родители могут анонимно оставлять новорожденных, инициированный сенатором Еленой Мизулиной, поддержало правительство. В Минздраве считают, что беби-боксы несут террористическую угрозу.