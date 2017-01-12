Путин рассказал, что самбо и дзюдо помогают ему выдерживать нагрузку

Российский президент Владимир Путин признался, что занятия дзюдо и самбо помогают ему справляться с тяжелой рабочей нагрузкой.

В четверг глава государства провел рабочую встречу с главой Адыгеи Асланом Тхакушиновым, который покидает свой пост, и председателем республики Муратом Кумпиловым, который вскоре возглавит Адыгею.

«Вам я очень благодарен за совместную работу, за постоянную поддержку. Я Вас называю Perpetuum Mobile, то есть человек, который везде, всё время. Удивляюсь, как Вам удается выдержать такую нагрузку. Это самбо, наверное, дзюдо», — сказал Тхакушинов, передает «РИА Новости».

«Точно», — подтвердил Путин.

Глава российского государства является мастером спорта по самбо и дзюдо. В Японии имя Владимира Путина носит местный кубок по самообороне без оружия.

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