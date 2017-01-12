На Украине запретили вещание телеканала «Дождь»

Прекратить трансляцию российского телеканала «Дождь» на территории Украины принял решение Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания страны, обязав провайдеров в течение месяца заменить его на другой.



Телеканал обвинили в нарушении украинского законодательства в вопросе Крыма, пишут Дни.Ру. По словам члена нацсовета Сергея Костинского, журналисты «Дождя» ездят в Крым с нарушением украинского законодательства, а также показывают карту России, на которой Крым обозначен как территория РФ.



Костинский заявил, что еще одной причиной принятия решения убрать «Дождь» из украинского вещания стала трансляция телеканалом российской рекламы.



«Мы сделали шаг навстречу телеканалу и обратились к ним с просьбой устранить нарушения. Нам обещали прекратить это, и через два месяца появилась украинская версия «Дождя» без рекламы. Но она так и не поступила в нацсовет», — цитирует ТАСС Костинского.



В свою очередь, гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева выразила сожаление в связи с решением о запрете трансляции телеканала.

При изображении карты России телеканал руководствуется российским законодательством, рассказала Синдеева. «В соответствии со статьей 65 Конституции Российской Федерации Республика Крым является субъектом Российской Федерации», — заявила она.



Также Синдеева уточнила, что вещание телеканала осуществляется через IP-соединение без прямой коммерческой рекламы в соответствии с условиями договоров со всеми провайдерами на Украине.



Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания был уведомлен об этом 8 августа 2016 года. После этого, по словам гендиректора, претензий о несоответствии содержания «Дождя» украинскому законодательству телеканал не получал.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на брифинге в четверг, что Москва не согласна со словами кандидата на пост госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что Россия не имела прав на присоединение Крыма.



За присоединение Крыма к России в марте 2014 года на референдуме проголосовали более 90% жителей полуострова.

