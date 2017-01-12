Житель Владимирской области погиб при попытке создать золото

Мужчина скончался в результате взрыва реактивов
Житель Владимирской области попытался получить золото из химических реактивов и погиб в результате взрыва, который произошел в ходе реакции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.
«С использованием заранее приобретенных общедоступным способом химических реактивов и препаратов он начал приготовление состава, из которого планировал получить сплав золота», — говорится в сообщении.
В материале уточняется, что мужчина проводил опыт на кухне в частном доме. Во время эксперимента произошла химическая реакция, раздался хлопок, в результате чего мужчина получил серьезные травмы.
Мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, передает «Федеральное агентство новостей».
По информации следствия, мужчина обнаружил способ приготовления золота в интернете. У него осталось трое малолетних детей.
СК проводит проверку по факту инцидента.