Житель Владимирской области погиб при попытке создать золото

Житель Владимирской области попытался получить золото из химических реактивов и погиб в результате взрыва, который произошел в ходе реакции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

«С использованием заранее приобретенных общедоступным способом химических реактивов и препаратов он начал приготовление состава, из которого планировал получить сплав золота», — говорится в сообщении.

В материале уточняется, что мужчина проводил опыт на кухне в частном доме. Во время эксперимента произошла химическая реакция, раздался хлопок, в результате чего мужчина получил серьезные травмы.

Мужчина скончался в машине скорой помощи по пути в больницу, передает «Федеральное агентство новостей».

По информации следствия, мужчина обнаружил способ приготовления золота в интернете. У него осталось трое малолетних детей.

СК проводит проверку по факту инцидента.