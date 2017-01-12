Ярославский цирк проверяют после ЧП с нападением сокола на детей

По последним данным, три ребенка пострадали от хищной птицы во время представлений в ярославском цирке.



Об этом сообщает ИА «Ярновости» со ссылкой на очевидцев. Ранее была информация о двух травмированных детях.

О первом инциденте «Известия» писали несколько дней назад. Он произошел 8 января. Сокол напал на братьев-подростков во время представления на шоу огня, воды и света «Фонтан».

И накануне агентству стало известно о том, что подобный случай произошел и за день до этого, 7 января. Тогда сокол набросился на маленькую девочку. Птица вцепилась малышке в плечо.

Детский омбудсмен области Михаил Крупин сообщил о начале проверки по факту инцидентов в ярославском цирке.