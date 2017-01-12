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Назначен новый губернатор Одесской области

Преемником Михаила Саакашвили стал Максим Степанов

Украинский президент Петр Порошенко назначил на должность губернатора Одесской области Максима Степанова.

«Это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя облгосадминистрации. Это человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек настроен четко выполнять свои обязательства», — сказал Порошенко, представляя Степанова в качестве главы Одесской области, цитирует ТАСС.

Президент Украины также выразил Степанову благодарность за работу на прошлом месте — на государственном предприятии «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Назначен новый губернатор Одесской области

Преемником Михаила Саакашвили стал Максим Степанов

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