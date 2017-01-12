Назначен новый губернатор Одесской области

Украинский президент Петр Порошенко назначил на должность губернатора Одесской области Максима Степанова.

«Это правильное решение. Человек, имеющий два высших образования, человек, который не новый в Одесской области, имеет опыт работы в качестве первого заместителя председателя облгосадминистрации. Это человек, который настроен здесь работать, а не ездить по заграницам, человек настроен четко выполнять свои обязательства», — сказал Порошенко, представляя Степанова в качестве главы Одесской области, цитирует ТАСС.

Президент Украины также выразил Степанову благодарность за работу на прошлом месте — на государственном предприятии «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг.