Жительница Самарской области подала иск на полицию

Мать избитого до смерти жителя Отрадного Самарской области подала иск по поводу действий бывшего полицейского, который был свидетелем нападения и не принял никаких мер, чтобы помочь ее сыну. Трагедия произошла в феврале 2014 года, когда он еще служил в правоохранительных органах и в момент преступления был при исполнении и в форме.

Как напоминает «ВолгаНьюс.рф», в ночь на 2 февраля на Михаила Черных напала компания из 13 человек. Его избивали битами и расстреливали из травматического оружия, потом бросили на улице на 30-градусном морозе и уехали. 10 февраля мужчина умер в больнице. Как выяснило следствие, Черных убили по ошибке — его приняли за другого человека, с которым у напавших был конфликт. Поэтому делу были осуждены три человека, остальные участники компании проходили по делу как свидетели. Среди них был действующий сотрудник полиции на транспорте Руслан Янзин. По словам адвоката истца, он находился на месте преступления в служебной форме и ничего не сделал, чтобы остановить убийц.

Мать убитого требует взыскать 500 тыс. рублей с Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в лице УТ МВД РФ по ПФО, министерства управления финансами Самарской области и управления Федерального казначейства по Самарской области. Иск принят судом Самарского района, первое заседание назначено на 31 января.