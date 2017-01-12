Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Жительница Самарской области подала иск на полицию

Женщина требует компенсацию за действия бывшего полицейского, который не предотвратил убийство ее сына

Мать избитого до смерти жителя Отрадного Самарской области подала иск по поводу действий бывшего полицейского, который был свидетелем нападения и не принял никаких мер, чтобы помочь ее сыну. Трагедия произошла в феврале 2014 года, когда он еще служил в правоохранительных органах и в момент преступления был при исполнении и в форме.

Как напоминает «ВолгаНьюс.рф», в ночь на 2 февраля на Михаила Черных напала компания из 13 человек. Его избивали битами и расстреливали из травматического оружия, потом бросили на улице на 30-градусном морозе и уехали. 10 февраля мужчина умер в больнице. Как выяснило следствие, Черных убили по ошибке — его приняли за другого человека, с которым у напавших был конфликт. Поэтому делу были осуждены три человека, остальные участники компании проходили по делу как свидетели. Среди них был действующий сотрудник полиции на транспорте Руслан Янзин. По словам адвоката истца, он находился на месте преступления в служебной форме и ничего не сделал, чтобы остановить убийц.

Мать убитого требует взыскать 500 тыс. рублей с Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте в лице УТ МВД РФ по ПФО, министерства управления финансами Самарской области и управления Федерального казначейства по Самарской области. Иск принят судом Самарского района, первое заседание назначено на 31 января.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Жительница Самарской области подала иск на полицию

Женщина требует компенсацию за действия бывшего полицейского, который не предотвратил убийство ее сына

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Алексей Макрушин

эксперт

Все мнения

Мнение

Никита Мендкович

эксперт

Все мнения

Мнение

Дмитрий Болкунец

политолог

Все мнения

Мнение

Николай Асаул

заместитель министра транспорта РФ

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке