«Россия не хочет и не будет закрываться»

Глава правительства Дмитрий Медведев принял участие в первом дне работы Гайдаровского форума, который открылся в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Премьер призвал развивать конкуренцию, снижать избыточное присутствие государства в экономике и перестроить систему государственного управления.



Гайдаровский форум объединяет ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых и деловых кругов, являясь, по ряду экспертных оценок, российским аналогом Давосского форума, который ежегодно проходит в Швейцарии. В ходе мероприятия участники обсуждают актуальные вопросы и тенденции социально-экономического и политического развития России, состояние бизнес-среды и инвестиционного климата.



Выступая на пленарном заседании, Дмитрий Медведев напомнил: каждая страна сталкивается со своими проблемами, решая которые, нужно избегать «тирании тех экспертов, которые пытаются подстроить экономическую политику под свои универсальные рецепты».



— При всей разнице в экономическом положении России и других стран, нельзя не замечать и общность многих стоящих перед нами проблем. В постоянно меняющихся условиях экономика и экономисты ищут новые возможности для стабильного развития, новые приоритеты, новые решения. И в этом смысле всё, что мы делаем, тесно взаимосвязано с глобальной экономической повесткой, даже несмотря на специфику нынешней ситуации, которая сложилась для России, — заявил премьер.



Общей проблемой для всей мировой экономики является риск долгосрочной стагнации. Восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, заявил премьер.



— Требуется серьёзная структурная реформа, хотя мы об этом говорим лет, наверное, пятнадцать, - отметил глава правительства.



Все структурные решения в российской экономике будут приниматься предельно аккуратно, заверил Дмитрий Медведев. Правительство определило и уже подготовило 11 приоритетных направлений в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ и городской среды, экологии, жилищного строительства. Речь также о поддержке экспорта, росте производительности труда, развитии малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы, совершенствовании контрольно-надзорной деятельности, развитии дорожной инфраструктуры, реформе моногородов.



Также необходимо развивать конкуренцию, снижать избыточное присутствие государства в экономике, повышать инвестиционную привлекательность регионов и перестраивать систему государственного управления.



Премьер обратил внимание и на то, что политизация международных экономических отношений нередко приводит к напряженности в мире.



— Нам сейчас от этого никуда не уйти. Силовой подход, санкции, которые всегда идут вразрез с экономическими соображениями, политически мотивированные барьеры для взаимовыгодных проектов сегодня постоянно генерируют напряженность в мире. Я не имею ввиду только нашу страну. Я имею ввиду общемировую ситуацию, - заявил Дмитрий Медведев.



Премьер отметил, что «Россия не хочет и не будет закрываться», а государство настроено на развитие международной торговли и на более активное участие во внешнеэкономических союзах и соглашениях.

Ведомства не спешат переходить на проектный подход



До начала пленарного заседания участники форума обсуждали экономическую и политическую повестку на различных площадках. В ходе дискуссий первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство недовольно тем, как идет переход к проектному методу работы.



— Мы не удовлетворены тем, что происходит. Нет серьезной мотивации к переходу на проектные принципы, не получилось взаимодействия проектных офисов министерств с проектным офисом правительства РФ, по-прежнему внутри аппарата существует некая ревность - плохое слово, определение - кто за что отвечает. Вот это все пока мы наблюдаем, - сказал Игорь Шувалов.



У правительства уже есть опыт проектного управления. В качестве примера первый вице-премьер привел работу правительства в середине 2000-х, когда за счет национальных проектов была реформирована система образования и изменилась система здравоохранения. По словам Игоря Шувалова, первые результаты работы по приоритетным проектам будут видны к маю 2018 года.



Пенсионный возраст идет на повышение



Министерство труда участвует в обсуждении экономической программы Центра стратегических разработок (ЦСР), подготовка которой ведется под руководством экс-главы Минфина Алексея Кудрина, и предусматривает, в частности, повышение пенсионного возраста. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.



— Эти дискуссии идут, - заявил министр, однако о деталях не рассказал, отметив лишь, что в 2017 году такая мера коснется только госслужащих.



Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста ведется уже несколько лет. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины - в 55. Алексей Кудрин ранее заявлял, что для мужчин и женщин можно установить единый возраст выхода на пенсию— 63 года. Но делать это надо постепенно.



Еще одна задача - приблизить к прожиточному минимуму в каждом регионе минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Это необходимо сделать к осени этого года.



— Нам обязательно надо поставить точку и к осени этого года найти развязку для того, чтобы обеспечить приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в регионе. Другого выхода у нас не существует, - заявил Максим Топилин.



Вице-премьер Ольга Голодец, в свою очередь, привела конкретные цифры. Почти 5 млн. человек в России получают зарплату ниже МРОТ. Напомним, с 1 июля 2016 года он составляет 7,5 тыс. рублей.



— К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 млн. человек - столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания, - заявила Ольга Голодец.

