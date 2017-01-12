Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

«Россия не хочет и не будет закрываться»

Дмитрий Медведев выступил на Гайдаровском форуме в Москве

Глава правительства Дмитрий Медведев принял участие в первом дне работы Гайдаровского форума, который открылся в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте (РАНХиГС). Премьер призвал развивать конкуренцию, снижать избыточное присутствие государства в экономике и перестроить систему государственного управления.

Гайдаровский форум объединяет ведущих мировых ученых и политиков, представителей финансовых и деловых кругов, являясь, по ряду экспертных оценок, российским аналогом Давосского форума, который ежегодно проходит в Швейцарии. В ходе мероприятия участники обсуждают актуальные вопросы и тенденции социально-экономического и политического развития России, состояние бизнес-среды и инвестиционного климата. 

Выступая на пленарном заседании, Дмитрий Медведев напомнил: каждая страна сталкивается со своими проблемами, решая которые, нужно избегать «тирании тех экспертов, которые пытаются подстроить экономическую политику под свои универсальные рецепты».

— При всей разнице в экономическом положении России и других стран, нельзя не замечать и общность многих стоящих перед нами проблем. В постоянно меняющихся условиях экономика и экономисты ищут новые возможности для стабильного развития, новые приоритеты, новые решения. И в этом смысле всё, что мы делаем, тесно взаимосвязано с глобальной экономической повесткой, даже несмотря на специфику нынешней ситуации, которая сложилась для России, — заявил премьер.

Общей проблемой для всей мировой экономики является риск долгосрочной стагнации. Восстановить нормальные темпы роста только за счет денежной и бюджетной политики не получится, заявил премьер.

— Требуется серьёзная структурная реформа, хотя мы об этом говорим лет, наверное, пятнадцать, - отметил глава правительства.

Все структурные решения в российской экономике будут приниматься предельно аккуратно, заверил Дмитрий Медведев. Правительство определило и уже подготовило 11 приоритетных направлений в сферах здравоохранения, образования, ЖКХ и городской среды, экологии, жилищного строительства. Речь также о поддержке экспорта, росте производительности труда, развитии малого бизнеса и индивидуальной предпринимательской инициативы, совершенствовании контрольно-надзорной деятельности, развитии дорожной инфраструктуры, реформе моногородов.

Также необходимо развивать конкуренцию, снижать избыточное присутствие государства в экономике, повышать инвестиционную привлекательность регионов и перестраивать систему государственного управления.

Премьер обратил внимание и на то, что политизация международных экономических отношений нередко приводит к напряженности в мире.

— Нам сейчас от этого никуда не уйти. Силовой подход, санкции, которые всегда идут вразрез с экономическими соображениями, политически мотивированные барьеры для взаимовыгодных проектов сегодня постоянно генерируют напряженность в мире. Я не имею ввиду только нашу страну. Я имею ввиду общемировую ситуацию, - заявил Дмитрий Медведев.

Премьер отметил, что «Россия не хочет и не будет закрываться», а государство настроено на развитие международной торговли и на более активное участие во внешнеэкономических союзах и соглашениях.

Ведомства не спешат переходить на проектный подход

До начала пленарного заседания участники форума обсуждали экономическую и политическую повестку на различных площадках. В ходе дискуссий первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что правительство недовольно тем, как идет переход к проектному методу работы.

— Мы не удовлетворены тем, что происходит. Нет серьезной мотивации к переходу на проектные принципы, не получилось взаимодействия проектных офисов министерств с проектным офисом правительства РФ, по-прежнему внутри аппарата существует некая ревность - плохое слово, определение - кто за что отвечает. Вот это все пока мы наблюдаем, - сказал Игорь Шувалов.

У правительства уже есть опыт проектного управления. В качестве примера первый вице-премьер привел работу правительства в середине 2000-х, когда за счет национальных проектов была реформирована система образования и изменилась система здравоохранения. По словам Игоря Шувалова, первые результаты работы по приоритетным проектам будут видны к маю 2018 года.

Пенсионный возраст идет на повышение

Министерство труда участвует в обсуждении экономической программы Центра стратегических разработок (ЦСР), подготовка которой ведется под руководством экс-главы Минфина Алексея Кудрина, и предусматривает, в частности, повышение пенсионного возраста. Об этом сообщил глава Минтруда Максим Топилин.

— Эти дискуссии идут, -  заявил министр, однако о деталях не рассказал, отметив лишь, что в 2017 году такая мера коснется только госслужащих.

Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста ведется уже несколько лет. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины - в 55. Алексей Кудрин ранее заявлял, что для мужчин и женщин можно установить единый возраст выхода на пенсию— 63 года. Но делать это надо постепенно.

Еще одна задача - приблизить к прожиточному минимуму в каждом регионе минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Это необходимо сделать к осени этого года.

— Нам обязательно надо поставить точку и к осени этого года найти развязку для того, чтобы обеспечить приближение минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму в регионе. Другого выхода у нас не существует, - заявил Максим Топилин.

Вице-премьер Ольга Голодец, в свою очередь, привела конкретные цифры. Почти 5 млн. человек в России получают зарплату ниже МРОТ. Напомним, с 1 июля 2016 года он составляет 7,5 тыс. рублей.

— К сожалению, эта цифра у нас держится на уровне 4,9 млн. человек - столько людей у нас получают заработную плату ниже МРОТа. И на сегодняшний день эта ситуация должна быть в фокусе внимания, - заявила Ольга Голодец.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

«Россия не хочет и не будет закрываться»

Дмитрий Медведев выступил на Гайдаровском форуме в Москве

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Юлия Зимова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке