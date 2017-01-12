Представительство президента Приднестровья появится в Москве

В Москве появится представительство президента Приднестровья. Об этом сообщил сегодня глава непризнанной республики Вадим Красносельский в ходе заседания совещательного органа первых приднестровских депутатов.

«В настоящее время идет работа по формированию представительства, которое пройдет официальную регистрацию», — цитирует ТАСС.

Красносельский также рассказал, что сотрудники ведомства будут заниматься налаживанием взаимодействия с Госдумой и другими органами государственной власти РФ, а также вопросами расширения экономических связей.

Кроме того, будет оказываться юридическая и консультативная помощь гражданам Приднестровья.

Главой представительства, как ожидается, будет назначен экс-вице-президент Приднестровья Александр Караман.