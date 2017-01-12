Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
12 января
2017 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Представительство президента Приднестровья появится в Москве

Об этом сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский

В Москве появится представительство президента Приднестровья. Об этом сообщил сегодня глава непризнанной республики Вадим Красносельский в ходе заседания совещательного органа первых приднестровских депутатов.

«В настоящее время идет работа по формированию представительства, которое пройдет официальную регистрацию», — цитирует ТАСС.

Красносельский также рассказал, что сотрудники ведомства будут заниматься налаживанием взаимодействия с Госдумой и другими органами государственной власти РФ, а также вопросами расширения экономических связей.

Кроме того, будет оказываться юридическая и консультативная помощь гражданам Приднестровья.

Главой представительства, как ожидается, будет назначен экс-вице-президент Приднестровья Александр Караман.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Представительство президента Приднестровья появится в Москве

Об этом сообщил глава непризнанной республики Вадим Красносельский

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Денис Мантуров

министр

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Павел Данилин

политолог

Все мнения

Мнение

Игорь Юшков

эксперт

Все мнения

Мнение

Евгений Минченко

политолог

Все мнения

Мнение

Яна Лантратова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Владимир Брутер

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке