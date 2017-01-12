Мурат Кумпилов назначен врио главы Адыгеи

Временно исполняющим обязанности главы Республики Адыгея назначен Мурат Кумпилов.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Назначить Кумпилова Мурата Каральбиевича временно исполняющим обязанности главы Республики Адыгея до вступления в должность лица, избранного главой Республики Адыгея», — говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Путин одобрил кандидатуру Кумпилова во время встречи с уходящим главой региона Асланом Тхакушиновым.