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Мировой рекорд готовятся установить в Иркутске

Жительница города хочет сдвинуть с места два трамвайных вагона с пассажирами в 20-градусный мороз

Новый мировой рекорд может быть установлен в Иркутске.

Жительница города Оксана Кошелева планирует сдвинуть с места два трамвайных вагона, наполненных пассажирами. Все это должно произойти в 20-градусный мороз.

Предполагаемая масса груза - 42 т. Сама Кошелева весит 80 кг, а значит ее ноша превысит ее собственный вес в 80 раз.

Установление рекорда планируется на 21 января.

Мастер спорта по пауэрлифтингу уже сдвигала с места КАМАЗы массой от 10 до 16 т, трамвайный вагон, масса которого была 16,5 т. А в сентябре она сдвинула с места вертолет Ми-8.

Как отмечает Сибирское агентство новостей, у Кошелевой травмирован позвоночник, и сейчас она объявила перерыв в тренировках. Однако от своих планов она отказываться не собирается.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Мировой рекорд готовятся установить в Иркутске

Жительница города хочет сдвинуть с места два трамвайных вагона с пассажирами в 20-градусный мороз

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