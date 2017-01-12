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Совбез обсудил невоенные меры воздействия отдельных стран

Темой обсуждения стали научные подходы к понятию войны в современном мире

Секция научного совета при Совете Безопасности России провела заседание по проблемам военной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Совбеза.

«Главной темой обсуждения стали научные подходы к понятию войны и ее содержании с учетом обстановки в современном мире», — говорится в сообщении.

На заседании обсудили вопросы применения отдельными государствами политико-дипломатических действий, информационно-пропагандистских акций, кибервоздействия, экономических и других невоенных мер в качестве инструментов внешней политики.

Участники заседания пришли к выводу, что вопросы комплексного использования невоенных средств для отстаивания национальных интересов России и противодействия новым формам борьбы на международной арене требуют дополнительного изучения.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Совбез обсудил невоенные меры воздействия отдельных стран

Темой обсуждения стали научные подходы к понятию войны в современном мире

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