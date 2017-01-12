ВПП аэропорта Калининграда не пострадала в результате ЧП с самолетом

Взлетно-посадочная полоса (ВПП) калининградского аэропорта Храброво никак не пострадала в результате инцидента с аварийным лайнером Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот», который выкатился за ее пределы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов.

«Повреждения самой полосы не произошло никакого. Стойка самолета подломилась уже за ее пределами, и он носом «пропахал» поле, условно говоря, рядом с полосой; за это я не думаю, что кто-то будет выставлять им (авиакомпании) какие-то большие претензии», — цитирует Алиханова «Клопс.Ru».

По его словам, в середине января пройдет совещание с участием руководства Росавиации по вопросам реконструкции калининградского аэропорта.

Напомним, инцидент с самолетом в аэропорту Храброво произошел в ночь с 3 на 4 января. Airbus A321 авиакомпании «Аэрофлот» совершал рейс из Москвы в Калининград. После посадки у самолета поломалась передняя стойка шасси, после чего судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы.



На борту находилось 167 пассажиров и члены экипажа — все они покинули судно по надувным трапам, после чего самолет эвакуировали при помощи четырех инженерных тягачей Балтийского флота.

В связи с инцидентом СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Читайте также:

Пассажиры задержанных авиарейсов вылетели из Калининграда