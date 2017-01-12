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Аграмунт: полномочия делегации РФ в ПАСЕ не будут подтверждены

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы назвал сложной ситуацию с участием российской делегации в ПАСЕ

Фото: TASS/Zuma/Elyxandro Cegarra

Полномочия делегации РФ в Парламентской ассамблеи Совета Европы на январской сессии, скорее всего, не будут подтверждены.

Об этом заявил спикер ПАСЕ Педро Аграмунт после встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

«К сожалению, сейчас сложная ситуация с участием российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы», — приводит его слова ТАСС.

В свою очередь, Володин заявил, что Россия не будет замораживать двусторонние контакты по линии ПАСЕ, несмотря на то что российская делегация не участвует в работе ассамблеи.

«Что касается двусторонних встреч, контактов, телефонных разговоров, диалога... Диалог должен быть. Мы часть европейского сообщества, Россия ведет постоянный диалог с национальными парламентами всех стран, участвующими в работе ПАСЕ, их 47», — цитирует спикера Госдумы «Интерфакс».

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве Совета Европы.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Аграмунт: полномочия делегации РФ в ПАСЕ не будут подтверждены

Аграмунт: полномочия делегации РФ в ПАСЕ не будут подтвержденыГлава Парламентской ассамблеи Совета Европы назвал сложной ситуацию с участием российской делегации в ПАСЕ

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