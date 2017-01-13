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«С таким составом сборной Россия должна бороться за золото»

Олимпийские чемпионы Дмитрий Васильев и Владимир Аликин — о проигрыше российскими биатлонистами финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Фото: Getty Images/NordicFocus/Christian Manzoni

В среду в немецком Рупольдинге стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону. В мужской эстафете сборная России выиграла серебряные медали. Основной неожиданностью перед гонкой стало то, что лидер команды Антон Шипулин был назначен на второй, а не на последний, четвертый этап. С декабря 2013 года 29-летний биатлонист неизменно был финишером нашей сборной на официальных заездах. В частности, именно его успешное выступление на четвертом этапе помогло сборной России выиграть эстафету на Олимпиаде-2014 в Сочи, принеся стране единственное золото домашних Играх в биатлоне.

— Это решение тренеров меня не удивило, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. — У любого человека силы ограничены. Даже машина иногда ломается, требуя профилактики. А уж тем более — человеческий организм. Шипулин немного подустал, растерял былую уверенность, поэтому и отказался от четвертого этапа. Нормальный тактический ход. Это дало Антону возможность спокойно пройти свой второй этап и сберечь психологию перед более важными стартами. 

По мнению собеседника «Известий», не самое удачное выступление российской команды на этапах Кубка мира в Оберхофе и в Рупольдинге  — это плановый функциональный спад, чтобы на пике формы подойти к февральскому чемпионату мира в австрийском Хохфильцене.

— Видно, что Шипулин находится не в лучших кондициях, — добавил Дмитрий Васильев. — Думаю, к чемпионату мира он подойдет в нормальной форме и сможет показывать привычные для себя высокие результаты. Вообще заметно, что в новогодние праздники все наши ребята загрузились. В эстафете вся российская четверка бежала не так шустро, как на первых этапах Кубка мира-2016/17. Видно, что они идут на загрузке. Но в большей степени я бы обратил внимание не на ход, а на отличную стрельбу. Ход можно улучшить к ЧМ. А вот то, что они стреляли с минимальным количеством дополнительных патронов, порадовало. Стрельба сумела компенсировать неважный ход у всех наших ребят, что и привело к выигрышу серебра. А если бы Бабиков на последнем огневом рубеже не использовал лишний патрон, он даже в таком состоянии добежал бы до финиша первым.

Россия была близка к золоту в Рупольдинге. После заключительной стрельбы сменивший Шипулина в роли финишера Антон Бабиков имел преимущество в 30 секунд перед норвежцем Эмилем Хегле Свендсеном, но из-за плохого хода на трассе позволил ему догнать себя на последнем круге, а затем уступил ему на финишной прямой.

— Ходом наши ребята проиграли всем, — заявил в разговоре с «Известиями» олимпийский чемпион-1980, бывший старший тренер мужской сборной России Владимир Аликин. — И в этих условиях то, что в итоге мы оказались вторыми, очень хорошо. С таким ходом это даже большее, на что можно было рассчитывать. Но тренерам надо разбираться в причинах. В Рупольдинге не самая сложная трасса, не самые сложные подъемы, чтобы так проваливаться ходом. Хорошо, что вылезли за счет стрельбы. Тут даже не упрекнешь Бабикова в промахе на последнем рубеже. Если списывать поражение на него, то я даже не знаю, что сказать про Германию, которая бежала штрафной круг и использовала девять дополнительных патронов. Неизвестно, где бы мы были, не провались так немцы на стрельбище. А ведь с такой стрельбой и составом, как у нас, мы обязаны бороться за золото.

По мнению эксперта, сборная России не должна повторить в Хохфильцене прошлогодний провал в норвежском Хольменколлене, когда наши биатлонисты впервые в истории не завоевали ни одной медали.

— Очевидно, что ребята еще не вышли из-под нагрузок, — заключил Дмитрий Васильев. — В среду они шли туговато, тяжеловато двигались, не было свежести. Но она сейчас не нужна. Есть повод надеяться, что мы нормально подойдем к чемпионату мира. Особенно с учетом того, что перед ним не будет двух североамериканских этапов, которые год назад и привели к нашему провалу. Причем выезды основными командами в США и Канаду всегда приводили к проблемам. В прошлом году мы снова наступили на эти грабли, хотя я наших тренеров не виню. Просто это был неудачный эксперимент.

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Известия // пятница, 13 января 2017 года

«С таким составом сборной Россия должна бороться за золото»

«С таким составом сборной Россия должна бороться за золото»Олимпийские чемпионы Дмитрий Васильев и Владимир Аликин — о проигрыше российскими биатлонистами финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге

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