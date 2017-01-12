Семь человек пострадали в ДТП при столкновении двух автобусов в Казани

Среди пострадавших есть один ребенок
Семь человек пострадали в ДТП при столкновении двух пассажирских маршрутных автобусов в Казани. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.
По данным ИА «Татар-информ», инцидент произошел на транспортной остановке возле стадиона «Казань-Арена». В результате аварии пострадали семь человек, в том числе ребенок. В состоянии средней тяжести всех пострадавших госпитализировали, уточняет «РИА Новости».
В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.
Читайте также:
Шесть человек пострадали в ДТП в Ульяновске
Четыре человека пострадали в ДТП в Тюмени из-за дорожного изъяна