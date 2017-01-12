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Семь человек пострадали в ДТП при столкновении двух автобусов в Казани

Среди пострадавших есть один ребенок

Семь человек пострадали в ДТП при столкновении двух пассажирских маршрутных автобусов в Казани. Об этом сообщили пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ИА «Татар-информ», инцидент произошел на транспортной остановке возле стадиона «Казань-Арена». В результате аварии пострадали семь человек, в том числе ребенок. В состоянии средней тяжести всех пострадавших госпитализировали, уточняет «РИА Новости».

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства аварии.

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Семь человек пострадали в ДТП при столкновении двух автобусов в Казани

Среди пострадавших есть один ребенок

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