Военные под Рязанью осваивают машины, которые десантируются с экипажем

На полигоне Дубровичи под Рязанью военнослужащие Тульской воздушно-десантной дивизии сейчас сдают зачеты по боевой подготовке с применением новейших боевых машин десанта БМД-4М (Боевая Машина Десанта-4), поступивших на вооружение меньше месяца назад.



Два батальона рязанского парашютно-десантного полка осваивают новую технику, преодолевая препятствия и проводя контрольные стрельбы. Все батальонные тактические группы полка на 100% укомплектованы новейшими БМД-4М и БТРД-МДМ «Ракушка».



Как говорят военные, новая техника по тактико-техническим характеристикам в 2,5 раза превосходит аналоги как отечественного, так и иностранного производства. Главное новшество в том, что экипаж БМД-4М может десантироваться внутри боевой машины в специальных креслах «Казбек». Это в разы сокращает время сбора десанта на площадке приземления, передает рязанское информационное агентство РИА «7 новостей» со ссылкой на Минобороны РФ.



По огневым и ходовым возможностям БМД-4 в три раза превосходит БМД-2, кроме того, значительно повысилась бронезащита экипажа от поражения как стрелковым оружием, так и противотанковыми минами.

