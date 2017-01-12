Главой Адыгеи станет преемник экс-руководителя республики

В Адыгее сменился глава субъекта: это первый регион России, где в новом году произошла замена руководителя. В связи с истечением второго срока полномочий свой пост покинул теперь уже экс-глава республики Аслан Тхакушинов. Временно исполняющим обязанности руководителя назначен председатель местного парламента Мурат Кумпилов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Глава государства принял в Кремле экс-главу Адыгеи Аслана Тхакушинова и его преемника на этом посту Мурата Кумпилова. Владимир Путин поблагодарил Аслана Тхакушинова за работу.

— Аслан Китович, знаю, что вы подобрали себе сменщика. Сколько лет вы проработали? — обратился президент к главе Адыгеи.

Аслан Тхакушинов сообщил, что в этом году 10 лет, как он возглавляет Адыгею. Со своим преемником Муратом Кумпиловым он проработал восемь лет.



— Хорошие показатели экономики (в республике. — «Известия»): он экономику вел, он в курсе всех дел. Анонимки на нас писали одинаково. Работали одинаково. Вам я очень благодарен, — обратился Аслан Тхакушинов к президенту, — за совместную работу, за постоянную поддержку. Я вас называю perpetuum mobile, то есть человек, который везде всё время. Удивляюсь, как вам удается выдержать такую нагрузку. Это, наверное, дзюдо.

Врио главы республики Мурату Кумпилову 43 года, он родился в том же ауле Уляп, что и Аслан Тхакушинов. В разные годы работал в налоговой сфере, занимал пост вице-премьера и возглавлял правительство Адыгеи. С октября прошлого года был председателем Государственного совета — Хасэ Адыгеи.

— Говорить вам ничего не нужно про республику, сами всё хорошо знаете, знаете задачи, которые стоят перед республикой с точки зрения развития, задачи, решение которых ожидается людьми. Человек вы опытный. Надеюсь, что этот тандем продолжится у вас и будет эффективно функционировать, — обратился Владимир Путин к Мурату Кумпилову.

Исполняющий обязанности главы республики сообщил, что среди приоритетных задач — социально-экономическое развитие региона.

В экспертной среде отмечают, что смена власти в Адыгее носит плановый характер.

— Был вариант, что Тхакушинов передаст власть преемнику и после первого срока. Но в итоге всё прошло планово, был подготовлен сменщик по истечении второго срока, никаких политических проблем не возникнет, — полагает вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

С прошлого года Адыгея, как и ряд национальных регионов Северного Кавказа, перешла на непрямые выборы главы республики. По мнению Ростислава Туровского, такой формат позволяет избежать напряженности в регионе.

— В Адыгее особенная ситуация. Регион формально не входит в состав Северо-Кавказского федерального округа, но близок ему по культуре. При этом он является национальным, но большинство в нем составляют русские. Власть находится у адыгейского меньшинства. В этих условиях прямые выборы могли бы привести к победе русского кандидата, что не устроило бы часть адыгейской элиты, либо мог возникнуть конфликт внутри адыгейских элит, — считает эксперт.