Быть прагматиками

В ходе первой пресс-конференции новоизбранного президента США обозначился ряд проблем, с которыми ему придется столкнуться. Будущий вице-президент США Майк Пенс, передавая микрофон Дональду Трампу, назвал его «человеком, уже сделавшим немало для возрождения американской экономики». По словам Пенса, сейчас новый президент формирует команду, которая вернет Америке былую славу.

В этой связи хотелось бы отметить одну немаловажную деталь: экономическое процветание США будет во многом зависеть от того, как сложатся отношения между Трампом и Федеральной резервной системой.

Провожая президента США Барака Обаму, нельзя не вспомнить непростое начало его президентства, которое пришлось на первые годы тяжелейшей экономической депрессии, сравнимой разве что с Великой депрессией 20–30-х годов прошлого века. Стоило бы признать, что президент США и его администрация предпринимали активные меры для того, чтобы помочь экономике. И экономическая ситуация в США за эти восемь лет действительно изменилась в лучшую сторону. Произошло это прежде всего благодаря мягкой денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы и в определенной степени экономической линии, которую проводила администрация США. Падение промышленного производства сменилось ростом, а безработица с 2010 по 2015 год уменьшилась примерно вдвое.

Однако вместе с тем приходится констатировать, что 44-й президент США мировое сообщество сильно разочаровал, поскольку мы не увидели ни реализации миролюбивой политики, которую все ждали от Барака Обамы, ни стабилизации международных отношений. А ожидания были: менее чем через год после избрания и через девять месяцев после вступления в должность президента Барака Обаму наградили Нобелевской премией мира. Очевидно, при этом ориентировались скорее на его миролюбивую риторику, чем на реальные действия.

В итоге оказалось, что политика США последних лет, которую олицетворяет собой уходящий президент Барак Обама, привела к утрате стабильности и разрушению гражданских институтов в целом ряде стран Африки и Азии. Более того, такая политика привела к человеческим потерям: счет идет уже на сотни тысяч убитых и раненых в этих регионах, в том числе в результате действий западной коалиции.

В результате Барак Обама оставляет свой пост в ситуации, когда мир еще более неспокоен, чем прежде. За время его правления складывавшиеся годами и десятилетиями балансы сил в мире разрушены, а террористическая угроза увеличилась в разы. В этом плане надежды, которые мировое сообщество связывало с его приходом на пост президента США, не оправдались практически полностью. Неожиданные для американского истеблишмента результаты выборов показали, что политика Барака Обамы вызвала разочарование и у американского народа.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп пока не успел в своих выступлениях полноценно обозначить контуры своей будущей внутренней и международной политики. Говорят, что он склонен к протекционизму, стимулированию, в том числе административному, развития внутреннего производства. Уже заявлены решения крупнейших автоконцернов о сворачивании программ в сопредельных государствах в пользу США. Делается также ставка на развитие фармацевтики и иных базовых отраслей экономики. В этой связи возможны вопросы: «Насколько все это согласуется с принципами ВТО?».

Очевидно, с ФРС будут вестись также сложные дискуссии. ФРС достаточно независима и, очевидно, станет лавировать между поддержкой экономического роста, сдерживанием инфляции и отслеживанием формирующихся пузырей. В регулировании финансовых рынков я ожидаю некоторого смягчения позиций, в том числе корректировки закона Додда–Франка, как раз определяющего правила такого регулирования. Недавние заявления Дональда Трампа в отношении России осторожны и в целом взвешенны, даже несмотря на то, что он достаточно резко реагирует на попытки выстроить долгоиграющую скандальную историю вокруг российских хакеров и «компромата».

Очевидно, что проблемы международной политики и глобальной экономики не решаются по мановению руки даже такого влиятельного человека, как президент США. И когда Дональд Трамп говорит о том, что никакой кнопки перезагрузки отношений с Россией не существует и отношения либо сложатся, либо нет, он, скорее всего, просто не хочет давать скоропалительных обещаний. И я с оптимизмом и надеждой смотрю в будущее отношений наших стран, прекрасно понимая, что Дональд Трамп будет защищать прежде всего американские интересы и лишь затем думать об остальном мире. Вот только интересы США не замыкаются в пределах страны или даже континента и заключаются в том числе в снижении напряженности в мире для уменьшения террористической угрозы. Это лишь один из многих примеров, хотя и весьма очевидный, когда сотрудничество наших стран просто необходимо.

Уверен, что заново выстроенные прагматичные и взаимовыгодные отношения США и России стали бы хорошей основой для успешного решения многих накопившихся проблем. В конечном итоге это отвечает интересам народа США, а значит, и интересам Дональда Трампа и его администрации.

Автор — председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам