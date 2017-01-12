Россия изучает возможность выпуска собственной криптовалюты

Российский Центробанк изучает возможность выпуска отечественной криптовалюты, заявила зампред регулятора Ольга Скоробогатова на конференции в Москве в четверг.

Планами создания в России своей криптовалюты власти делились еще в 2016 году, когда о консультациях по этому поводу с ЦБ и Минфином говорил Росфинмониторинг.

Тогда предполагалось, что у возможной отечественной криптовалюты будет лицензируемая технология эмиссии и ее можно будет менять на рубли и другие валюты.

При этом в отличие от оборота биткоинов личность покупателя должна идентифицироваться, поясняла российская финразведки.

Запрещать биткоины или какие-либо другие частные валюты ЦБ по-прежнему пока не намерен, отметила Скоробогатова.