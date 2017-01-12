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Титов: у Аленичева не было такого карт-бланша, как у Карерры

Ветеран «Спартака» рассказал о трудностях, с которыми столкнулся предыдущий тренерский штаб московской команды

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов заявил, что у штаба Дмитрия Аленичева не было такого карт-бланша, который есть у итальянского специалиста Массимо Карреры, который возглавил клуб после него.

«Мне не обидно слышать шутки про багаж Аленичева. Объясню: легче брать команду, когда у тебя есть фундамент, костяк. Совсем другое — приходить в коллектив, где 40-45 футболистов на контрактах, с чем столкнулись мы», — рассказал Титов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По его словам, построению коллектива в команде мешали огромные зарплаты футболистов. 

«Когда игроку делают огромный контракт, он для себя решает, что стал большим футболистом, и раз дали такие деньги, значит, стоит их», — сказал Титов, отметив, что от этого человек меняется и наружу начинают вылезать негативные черты.

Он также выразил мнение, что штат клуба необоснованно раздут.

«К концу прошлого года, после первого круга, окончательно понял, что есть люди, которые только мешают», — резюмировал ветеран «Спартака».

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Известия // четверг, 12 января 2017 года

Титов: у Аленичева не было такого карт-бланша, как у Карерры

Ветеран «Спартака» рассказал о трудностях, с которыми столкнулся предыдущий тренерский штаб московской команды

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