Титов: у Аленичева не было такого карт-бланша, как у Карерры

Бывший игрок и тренер «Спартака» Егор Титов заявил, что у штаба Дмитрия Аленичева не было такого карт-бланша, который есть у итальянского специалиста Массимо Карреры, который возглавил клуб после него.



«Мне не обидно слышать шутки про багаж Аленичева. Объясню: легче брать команду, когда у тебя есть фундамент, костяк. Совсем другое — приходить в коллектив, где 40-45 футболистов на контрактах, с чем столкнулись мы», — рассказал Титов в интервью газете «Спорт-Экспресс».

По его словам, построению коллектива в команде мешали огромные зарплаты футболистов.

«Когда игроку делают огромный контракт, он для себя решает, что стал большим футболистом, и раз дали такие деньги, значит, стоит их», — сказал Титов, отметив, что от этого человек меняется и наружу начинают вылезать негативные черты.



Он также выразил мнение, что штат клуба необоснованно раздут.

«К концу прошлого года, после первого круга, окончательно понял, что есть люди, которые только мешают», — резюмировал ветеран «Спартака».



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