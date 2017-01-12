Общественная палата обновится более чем на треть

Общественная плата (ОП) РФ проведет кадровую ротацию до начала лета 2017 года, ее состав обновится более чем на треть. Нынешний состав до мая сосредоточит усилия на выполнении поручений президента, заявил глава ОП РФ Александр Бречалов на встрече с представителями СМИ.



В приоритете у ОП — исполнение поручений главы государства. В их числе — проверка случаев изъятия несовершеннолетних детей из семьи, более эффективное формирование общественных наблюдательных комиссий, развитие волонтерского движение и анализ правоприменительной практики в деятельности НКО, которым оказана финансовая поддержка за счет бюджетных средств.

В мае ОП РФ ждет кадровая ротация, институт обновится на 70–75%. Новый состав будет сформирован из президентской квоты — 40 человек, квоты представителей субъектов России — 85 человек. Также планируется выбрать 43 новых членов ОП, которые ранее избирались через онлайн-голосование, однако сейчас эту процедуру отменили. Теперь их выбором и определением направлений работы займутся рабочая группа из действующего и нового состава ОП и кандидаты из президентского списка.



Одна из основных задач ОП в новом году, по словам Александра Бречалова, — сформировать общественную наблюдательную комиссию в составе не менее 40 человек в каждом из регионов. Кроме того, предстоит найти средства на финансирование работы таких комиссий. Чтобы попасть из одного региона в другой, требуются немалые средства, заявил Бречалов, приведя в пример Туву, Красноярский край и Якутию. Сейчас количество действующих правозащитников в некоторых регионах не соответствует этой цифре, что может негативно сказаться на общественном контроле, заявил глава ОП.



По словам Бречалова развитие волонтерского движения должно происходить не только под контролем общества, но и при участии государственных структур. В ближайшее время этот вопрос он намерен обсудить на встрече с помощником президента Андреем Белоусовым и начальником управления президента по общественным проектам Павлом Зеньковичем.

Кроме того, глава ОП сообщил, что на сегодняшний день запущен процесс проверки закупок аппарата ОП за последние шесть лет.

«Это оценит ФАС. Мы уже направили в ведомство запрос», — заявил Бречалов.