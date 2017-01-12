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Все дома Петрозаводска оснастят природным газом в текущем году

Все работы предполагается провести к концу III квартала

Все дома Петрозаводска оснастят природным газом в текущем году. Соответствующее заявление сделала глава города Ирина Мирошник, поручив ускорить процесс перевода на природный газ 18 домов по улице Ленинградской и Октябрьском проспекте. 

По ее словам, перевод жилфонда на природный газ является важным направлением в развитии городской инфраструктуры.

«Его использование позволит обеспечить горожанам теплоснабжение по более выгодной цене — стоимость природного газа ниже сжиженного ориентировочно в 10 раз. К сожалению, в 2015 году работа по этому направлению не велась, мы намерены исправить ситуацию», — цитирует чиновницу ИА «Карелinform».

Мирошник подчеркнула, что все работы должны быть выполнены к концу III квартала 2017 года.

Известия // четверг, 12 января 2017 года

Все дома Петрозаводска оснастят природным газом в текущем году

Все работы предполагается провести к концу III квартала

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